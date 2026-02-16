Revolta Pagesa demana el vot nul en les eleccions agràries i un canvi en el sistema

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Revolta Pagesa ha demanat aquest dilluns als pagesos el vot nul en les pròximes eleccions agràries del 27 de febrer i ha reclamat un canvi en el sistema de representativitat per crear un espai en el qual estiguin representades més organitzacions del sector.
Tot i que Revolta Pagesa no es presenta a les eleccions agràries perquè el sistema actual "no aporta solucions pragmàtiques per al sector", ha demanat als pagesos que exerceixin el vot nul, informen en un comunicat aquest dilluns.
"Revolta Pagesa demana als agricultors que vagin a votar però que exerceixin el vot nul per canviar el sistema de representativitat i que es creï un espai obert en el qual puguin ser moltes de les organitzacions del sector" per defensar els seus problemes i no només els del Departament d'Agricultura, textualment.
L'anunci de l'agrupació ha coincidit amb la presentació que ha fet aquest dilluns el Govern sobre l'operatiu que tindrà la jornada electoral, en què preveu superar el 50% de participació, respecte al 35,82% que es va registrar el 2021.
Aquestes eleccions agràries compten amb cinc candidatures: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) i Assemblea Pagesa.