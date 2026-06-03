La reversió del terreny marítim de la central de Foix (Barcelona) acabarà a finals del 2027

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Els treballs d'Endesa per revertir els terrenys marítims de l'antiga central tèrmica de Foix, a Cubelles (Barcelona), preveuen enllestir-se el segon semestre del 2027, informa la companyia en un comunicat.
L'obres van començar a mitjans de l'any passat i ja han demolit i desballestat el que hi havia sobre la cota 0 de la central, i al final dels treballs quedarà una platja de més d'1 quilòmetre de longitud, també amb un carril bici en tot el recorregut.
L'alcaldessa, Rosa Fonoll, ha visitat aquest dimecres les obres de reversió de la central tèrmica, la demolició de la qual i desmantellament gradual va començar el 2017, dos anys després del tancament.