Reunió entre el Port de Tarragona i l'Ajuntament de Salou (Tarragona) per impulsar projectes comuns

TARRAGONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, i l'alcalde de Salou (Tarragona), Pere Granados, s'han reunit aquest dijous per donar un nou impuls als projectes comuns que comparteixen ambdues institucions.
Un dels principals punts de la trobada ha estat la recuperació del poblat grec de Kal·lípolis, un jaciment arqueològic situat a Salou que va tenir un paper rellevant en els intercanvis comercials del Mediterrani entre els segles IV i III aC, informa la corporació portuària en un comunicat.
En aquest sentit, l'Autoritat Portuària de Tarragona s'ha compromès a impulsar l'excavació de la part del jaciment situada en terreny portuari, per alinear-la al nivell de la part corresponent a l'Ajuntament, que ja es troba consolidada i museizada.
La reunió també ha permès fer balanç de la col·laboració institucional en altres àmbits, com els projectes culturals, patrimonials i turístics.
Aquests projectes "enforteixen el vincle entre Salou i el Port de Tarragona i posen en valor la seva importància estratègica en el Mediterrani", informen.