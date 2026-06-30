Retiren a Vergés i Argimon el delicte que podia implicar presó i mantenen el de prevaricació

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que s'imputava als exconsellers de Salut de la Generalitat Alba Vergés (ERC) i Josep Maria Argimon (Junts) per presumptament endarrerir la vacunació de la covid als policies nacionals i guàrdies civils, i que podia implicar penes de presó per a cadascun, si bé manté el de prevaricació, han informat fonts judicials a Europa Press.
Aquesta decisió també s'aplica a 3 excàrrecs més del Departament de Salut per la mateixa causa, la qual cosa evita que tots 5 afrontin penes de fins a 3 anys de presó.
D'altra banda, la Fiscalia i l'acusació particular, exercida pel sindicat de policies nacionals Jupol i l'associació de guàrdies civils Jucil, mantenen el delicte de prevaricació, amb peticions de 12 i 15 anys d'inhabilitació.
El judici ha començat aquest dimarts amb les qüestions prèvies a l'Audiència de Barcelona i s'allargarà en diverses sessions fins al 15 de juliol, quan està previst que quedi vist per a sentència.