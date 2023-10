Retiren els peixos de l'embassament de Riudecanyes (Tarragona) per "garantir la qualitat de l'aigua"

TARRAGONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha impulsat la retirada dels peixos de l'embassament de Riudecanyes (Tarragona) per "garantir la qualitat de l'aigua".

Està previst que l'actuació "s'allargui, com a mínim, tota aquesta setmana" i respon al nivell de reserves d'aigua de l'embassament, situat en el 4%, informa el departament en un comunicat.

Ha advertit que "si els peixos que hi viuen no tenen prou aigua, hi ha més risc que es produeixi una mortalitat" i ha recordat que dos dels municipis de la comarca al qual pertany l'embassament --el Baix Camp-- tenen fixades limitacions d'ús d'aigua i un consum màxim de 200 litres per habitant i dia de mitjana.