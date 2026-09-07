Retards en els trens de l'R2 i l'R2 Sud de Rodalies per una incidència a Estació de França

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Els trens de l'R2 i l'R2 Sud de Rodalies pateixen aquest dilluns a la tarda demores per una incidència en els sistemes de senyalització d'Estació de França a Barcelona, informa Adif en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per la seva banda, Renfe ha informat que hi ha una freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Estació de França, amb parada a totes les estacions.
Els tècnics d'Adif ja treballen per resoldre la incidència a la infraestructura "tan aviat com sigui possible".