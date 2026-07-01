Retards de 45 minuts a l'R1 entre Mataró (Barcelona) i Maçanet (Girona) per un tren avariat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Els trens de l'R1 de Rodalies pateixen demores de 45 minuts aquest dimecres al matí entre les estacions de Mataró (Barcelona) i Maçanet-Massanes (Girona) per un tren avariat a l'estació de Masnou, informa en un comunicat.
D'altra banda, la circulació dels combois també experimenta retards entre l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Mataró.
Rodalies ha informat que el tren avariat ja ha estat retirat i progressivament es recuperarà la freqüència de pas.