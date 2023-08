Retards de 30 minuts a la R4 i la R8 de Rodalies entre Martorell i Castellbisbal (Barcelona)

BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

Les línies R4 i R8 de Rodalies de Catalunya presenten aquest divendres sobre les 8 hores retards mitjans de 30 minuts entre les estacions de Martorell i Castellbisbal (Barcelona).

Segons un tuit d'Adif recollit per Europa Press, els retards es deuen a una incidència derivada dels treballs que s'estan realitzant entre les dues estacions.

Tant la R4 entre les estacions de Martorell Central i Rubí-Can Vallhonrat com la R8 entre Sant Sadurní d'Anoia i Molins de Rei (Barcelona) han comptat amb transport alternatiu per carretera des del dilluns fins a aquest dijous per obres.