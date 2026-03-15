Retard de 40 minuts en Rabé de les Calçades (Burgos) després de desaparèixer una urna i presentar el local danys

BURGOS 15 març (EUROPA PRESS) -
La jornada electoral ha arrencat amb gairebé 40 minuts de retard en el municipi de Rabé de las Calzadas (Burgos) en haver de solucionar dos incidents, la desaparició d'una urna i la troballa del local de votació "en condicions impracticables".
Segons ha informat l'alcalde de Rabé, Diego Rodríguez, a la seva arribada al local electoral a primera hora d'aquest diumenge, 15 de març, l'agutzil del municipi ha trobat el lloc amb "importants danys materials" i signes de vandalisme que "impedien l'inici del sufragi".
La sala on havia de situar-se la taula de votació es trobava "en condicions impracticables", amb brutícia generalitzada, fluorescents trencats i la cabina de votació destrossada, ha detallat.
Davant de la impossibilitat d'utilitzar l'espai original, els responsables de l'administració han habilitat d'urgència una nova ubicació en una altra dependència del mateix edifici per garantir el dret al vot.
Posteriorment, la situació s'ha complicat en detectar-se la desaparició "de l'urna oficial assignada a aquesta taula", ha detallat Rodríguez sobre un fet que podria derivar en responsabilitats penals.
Per això, el regidor ha donat avís immediat a la Guàrdia Civil i s'han desplaçat al lloc efectius de la Policia Científica per realitzar la corresponent inspecció ocular i l'anàlisi de les càmeres de seguretat del recinte, amb la finalitat de determinar si el material electoral ha estat sostret.
Per solucionar la incidència i permetre l'arrencada de la jornada, la Junta Electoral Central ha hagut de subministrar una urna nova de recanvi que ha estat traslladada sota custòdia fins al nou emplaçament.
Com a conseqüència d'aquest "caos" organitzatiu i els treballs policials", la taula de votació no ha pogut quedar constituïda a l'hora legalment prevista, de manera que la votació ha començat finalment a les 9.38 hores, una vegada verificat que tot el material necessari estava en ordre.
Malgrat la tensió inicial i del desplegament policial, la normalitat ha tornat al centre de votació i els electors poden exercir el seu dret sense més contratemps.
S'espera que el retard en l'obertura sigui compensat amb una pròrroga en l'horari de tancament d'aquesta taula específica, tal com estableix la normativa electoral vigent.