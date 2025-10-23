Restringit el moviment de boví a Osona per la sospita d'un cas de DNC

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha restringit el moviment de bestiar boví a la comarca d'Osona (Barcelona) per la sospita d'un possible cas de dermatosi nuclear contagiosa (DNC), han explicat fonts del departament a Europa Press aquest dijous.
Les mateixes fonts han subratllat que, ara com ara, no està confirmat que sigui un positiu de la malaltia.
Es tractaria del primer cas de la malaltia fora de la província de Girona, on hi ha nou explotacions afectades, la majoria a l'Alt Empordà.
Fins aquest dimecres, els ramaders catalans ja han administrat 110.000 vaccins per combatre el brot, amb els quals el 80% de les explotacions previstes en el primer focus i el 51% del total s'han immunitzat.
Està previst que aquesta setmana arribin 140.000 vaccins, que se sumaran als 110.000 que han arribat fins ara, i que durant la primera setmana de novembre n'arribin 250.000 més.