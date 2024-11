El restaurant Telefèric de Sant Cugat (Barcelona) reobre i amplia la seva expansió als EUA i Vancouver

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El grup de restauració Telefèric ha anunciat aquest dijous la reobertura de l'establiment de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i continuarà la seva expansió a Amèrica obrint 7 locals més als Estats Units i 1 a Vancouver (Canadà) fins al 2027, informa en un comunicat.

La família Padrosa, originària del País Basc, va crear la marca familiar el 1992 amb el restaurant de Sant Cugat, basat en gastronomia mediterrània (especialitzant-se en tapes, pintxos i productes frescos i de temporada), i ara el reobre després d'una reforma integral.

Avui, amb la segona generació de la família (Xavi Padrosa i Maria Padrosa), el grup té 500 empleats i factura 41 milions d'euros anuals, que també es deuen a la diversificació del negoci, amb botigues pròpies, servei de delivery i càtering, i organització d'esdeveniments.

Per al 2027 preveu arribar als 110 milions de facturació, per les noves obertures previstes en els pròxims dos anys i mig, i per la diversificació del negoci.

Té 5 restaurants a Califòrnia: Walnut Creek, Palo Alto, Los Gatos, Long Beach i Los Angeles, el qual va acollir el 2024 la Festa Iberoamericana dels premis Oscar, per a la comunitat espanyola i llatina a Hollywood.

El 2025 volen obrir a The Fountains (Roseville, Califòrnia) i Fashion Square Center (Scottsdale, Arizona); el 2026 a La Jolla (San Diego, Califòrnia), Fashion Island (Newport Beach, Califòrnia) i Bellevue (Seattle, Washington), i el 2027 a Dana Point Harbour (Califòrnia), Highland Park (Dallas, Texas) i Vancouver (Canadà).