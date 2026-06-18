Restablertes l'RL3 i RL4 de Rodalies a Cervera (Lleida), tallades per un incendi agrícola

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Les línies RL3 i RL4 de Rodalies s'han restablert aquest dijous cap a les 18.30 hores a l'altura de Cervera (Lleida), on un incendi agrícola prop de les vies ha obligat a suspendre el servei durant uns 15 minuts, informa Protecció Civil en un comunicat a X.
L'incendi ha començat cap a les 17.30 hores i els Bombers de la Generalitat han activat 8 dotacions que ja han aconseguit estabilitzar el focus.
El foc s'ha produït al marge de l'N-II, a l'altura del quilòmetre 517.