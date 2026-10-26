Restablerta l'R2 Sud a Vilanova i la Geltrú després de l'atropellament d'una persona

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R2 Sud de Rodalies s'ha normalitzat aquest dilluns cap a les 10.00 hores després que l'atropellament d'una persona hagi provocat algun retard a les línies, informa Adif en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'accident s'ha produït a les 08.44 hores en un punt de pas no autoritzat, i ha generat afectacions als trens de Rodalies i als de Mitja Distància que connecten amb la província de Tarragona.
Els trens de l'R2 Sud circulen amb retards d'uns 20 minuts, que en el cas dels regionals sud augmenten a 30.