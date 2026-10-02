Restablerta l'R16 en tot el recorregut després d'una incidència entre Amposta i Tortosa (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de la línia R16 de Rodalies s'ha restablert aquest divendres a les 17.20 hores en tot el recorregut després del tall entre les estacions L'Aldea-Amposta i Tortosa (Tarragona) a petició dels Bombers de la Generalitat per una incidència per les pluges intenses.
De fet, aquesta incidència s'ha pogut solucionar després de pràcticament 2 hores sense servei entre tots dos municipis.
El temporal de pluges ha estat intens al sud de Catalunya, especialment a les comarques de les Terres de l'Ebre (Tarragona).