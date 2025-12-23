Restablerta l'R13 i l'R14 de Rodalies entre les Borges Blanques (Lleida) i Picamoixons (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de les línies R13 i R14 entre les Borges Blanques (Lleida) i la Plana-Picamoixons (Tarragona) s'ha restablert aquest dimarts cap a les 11.20 hores després de la interrupció produïda per un robatori de cable, informa Rodalies en un comunicat.
La primera circulació està prevista per al tren de les 13.07 entre Lleida-Pirineus i Barcelona Estació de França.
Les dues línies han patit les primeres afectacions a les 6.10 hores.