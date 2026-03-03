Restablerta la línia 1 del Metro de Barcelona després del tall entre Santa Coloma i Fondo

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
La línia 1 del Metro de Barcelona ha restablert el servei entre les estacions de Santa Coloma i Fondo, totes dues a Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), aquest dimarts a les 9.23 hores després del tall provocat a les 8.04 hores.
El motiu de l'afectació responia a una incidència tècnica a l'estació de Fondo, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Han assenyalat que "durant una estona", l'interval entre trens pot ser superior a l'habitual.