Restablerta l'AP-7 a Cambrils (Tarragona) després de la protesta dels pagesos

TARRAGONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles ha estat restablerta sobre les 8.45 hores a l'AP-7 en sentit sud a l'altura de Cambrils (Tarragona) després de la protesta de pagesos que ha tallat la via des d'aquest diumenge.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una nota a 'X' recollida per Europa Press, l'AP-7 continua tallada a Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentit nord, per la qual cosa es segueixen desviant vehicles per la sortida 38.

Sota el lema 'Defensem el camp, llaurem el futur', una desena d'entitats critiquen mesures com el complex turístic del Hard Rock, essent aquesta la primera mobilització del sector primari després del ple monogràfic sobre agricultura celebrat la setmana passada al Parlament.