Restablerta la circulació de trens entre Mollerussa i Cervera (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de l'RL3 i l'RL4 de Rodalies ha quedat restablerta entre Mollerussa i Cervera (a Lleida) cap a les 18.20, amb l'autorització dels Bombers de la Generalitat després de l'incendi d'aquest divendres.
Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat, apunta en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els Bombers han informat que l'incendi, a la zona de l'abocador de Tàrrega (Lleida), "evoluciona favorablement", i hi treballen amb 15 dotacions terrestres.