Restablerta la circulació de Rodalies entre Sants i el Prat (Barcelona) després d'una incidència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La circulació de Rodalies entre l'estació de Sants i el Prat (Barcelona) s'ha restablert aquest dimecres a les 18.10 després que una avaria obligués a tallar la circulació de diverses línies, informa Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
El tall s'ha produït cap a les 17.30 hores i han patit afectacions l'R2, l'R2Nord i Sud, l'R11 i els Regionals Sud (R13, R14, R15, R16 i R17).
Ara els trens van recuperant la freqüència de pas, que pot estar alterada per aquesta incidència.