Restablerta la circulació de l'R4 després de ser tallada per una incidència a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'R4 s'ha restablert aquest dimarts cap a les 11 hores després de tallar-se la línia per una incidència en la senyalització a l'estació de Terrassa cap a Sabadell i Manresa (Barcelona), per la qual s'ha activat un servei alternatiu per carretera.

Segons ha informat Adif en una anotació a través de la xarxa social X recollida per Europa Press, la circulació s'ha reprès amb retards mitjans de 20 minuts i cap a les 11.30 s'ha solucionat la incidència a la infraestructura.

Aquest dimarts cap a les 9.30 hores s'han registrat retards de 40 minuts ja solucionats en la mateixa línia de Rodalies per la presència d'un animal a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).