Restablerta la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després de la seva interrupció per incendi

MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Adif ha restablert la circulació dels trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després de la seva interrupció durant una mica més d'una hora a causa d'un incendi proper a les vies en el tram entre l'estació de Guadalajara Yebes i Brihuega, a la província de Guadalajara.
Segons han informat Adif i Renfe a les seves xarxes socials, hi ha almenys dos trens afectats que han hagut de retrocedir fins a Brihuega.
Així mateix, dos trens procedents de Barcelona amb destinació a Madrid han estat detinguts en estacions intermèdies, acumulant retards per sobre dels 60 minuts.
En sentit contrari, dos trens amb sortida programada de Madrid cap a Barcelona no van arribar a sortir d'Atocha, per la qual cosa van romandre en l'estació fins al restabliment de la circulació.
La interrupció també ha afectat a altres rutes transversals, com la de Pamplona a Madrid, el tren de la qual amb sortida de la capital navarresa a les 15.08 hores es va haver de detenir a Calataiud, o l'AVE de Barcelona o Sevilla, que es va parar a Saragossa.