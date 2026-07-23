Restablerta la circulació d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després del tall provocat per un incendi

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La circulació d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona s'ha restablert aquest dijous a la tarda després del tall provocat per un incendi declarat al migdia prop de la via i que ha afectat els trens que cobreixen el trajecte entre Mejorada de Campo i Alcalá de Henares.
Així ho ha traslladat Adif en una publicació a la xarxa social X, en la qual ha detallat que la línia d'alta velocitat s'està normalitzant de manera gradual després de resoldre's la incidència.
A més a més, el gestor ferroviari també ha informat a través de la mateixa xarxa social que els trens Civis que connecten Chamartín i Guadalajara --obligats a circular desviats per Atocha per un altre incendi prop de les vies al terme de San Fernando de Henares-- també recuperen gradualment la freqüència de pas un cop extingit l'incendi i reconeguda la infraestructura.