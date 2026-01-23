Es restableix el servei de tren a totes les línies de Rodalies aquest divendres

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha restablert el servei de tren a totes les línies de Rodalies des d'aquest divendres a les 6 hores després del tall que ha deixat sense trens a Catalunya dos dies.
La recuperació progressiva del servei presenta afectacions en algunes línies: la línia R1 acumula demores que poden superar els 30 minuts, mentre que a la R4 es realitza transport alternatiu per carretera entre Martorell (Barcelona) i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), ha informat Rodalies en un comunicat.
En els serveis regionals, no hi ha incidències a les línies R11, R13, R14, R16, R17, RT1, RT2, RT3, RL3 i RG1 però a la R15 hi ha servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja de Túria (Tarragona).
R2 NORD
El restabliment del servei de Rodalies d'aquest divendres arriba després que aquest dijous a la nit s'hagi restablert l'R2 Nord.
El tall de Rodalies ha estat provocat per la revisió de l'estat de tota la xarxa després de l'accident de Gelida (Barcelona) d'aquest dimarts a la nit que es va saldar amb la mort d'un maquinista en pràctiques.