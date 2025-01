El responsable de Compliment d'ERC rep els documents del seu antecessor sobre l'estructura B

El predecessor va emmagatzemar els documents en una ubicació a la qual només ell tenia accés per "confidencialitat"

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Compliment d'ERC, Lluís Mombiela, ha rebut aquest dimecres en una reunió amb el seu predecessor, Xavier Mombiela, els documents relatius a la investigació sobre l'estructura B del partit i el cas dels cartells difamatoris contra els germans Pasqual i Ernest Maragall i l'Alzheimer.

Fonts consultades per Europa Press, han explicat que aquesta trobada s'ha produït després de saber-se que el nou responsable de Compliment no havia trobat els documents relatius a aquesta investigació del seu predecessor, després del qual aquest els hi ha lliurat digitalment i en paper.

El nou responsable revisarà la documentació que ha rebut i afegirà "noves diligències", per la qual cosa la investigació continuarà a partir de la valoració del nou responsable, que podrà afegir o repetir declaracions.

Al desembre, l'anterior responsable de Compliment va elaborar un informe provisional de la investigació i el nou continuarà investigant fins a tenir un document definitiu, després del qual el procés passarà a la comissió de Garanties d'ERC.

L'EXRESPONSABLE

Per la seva banda, l'exresponsable de Compliment ha publicat un comunicat a 'X', en el qual ha negat que hagi "eliminat o ocultat cap document", i ha detallat que va utilitzar eines que el partit va posar a la seva disposició per emmagatzemar-los en una ubicació a la qual només ell tenia accés, amb l'objectiu de protegir la confidencialitat.

"He evitat sempre guardar la informació objecte de la investigació en carpetes o aplicacions a les quals la direcció d'ERC o terceres persones vinculades al partit poden tenir accés", ha detallat Xavier Mombiela.

Ha relatat que el dia abans del seu cessament --per motius de falta de confiança de la nova direcció del partit-- va fer una còpia de seguretat de tots els arxius perquè "considerava que la seva seguretat estava compromesa i perquè tenia la sospita que seria destituït i hauria de traspassar aquesta informació".