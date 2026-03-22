La reserva de lloguer temporal a Barcelona creix entre afectats per la crisi a Iran

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
Les conseqüències del conflicte a Iran han incrementat un 74% les reserves de lloguer temporal a Barcelona entre usuaris afectats per aquest episodi bèl·lic, entre l'1 i el 16 de març de 2026 respecte al mateix període de l'any anterior, a través de la plataforma de reserves online Spotahome.
En una entrevista a Europa Press, la Brand Manager de Spotahome, Emilia Renedo, ha destacat que la demanda d'aquests lloguers s'ha disparat un 479% a la capital catalana entre usuaris d'aquesta geografia, de països com Turquia, Unió dels Emirats Àrabs, Pakistan, Xipre, Líban, Aràbia Saudita, Israel, Catar, Kuwait i l'Iraq.
En concret, la plataforma va registrar 142 reserves procedents d'aquests països, relativament propers al conflicte a Iran, entre l'1 i el 16 de març de 2025, una xifra que ha escalat fins a les 247 reserves en el mateix període d'aquest any, per tant, un 74% més.
"És un repunt cridaner, tenint en compte que els lloguers de temporada d'aquest segment no són usuals a Barcelona, on predominen espanyols, francesos o italians, per la qual cosa creiem que respon al conflicte en el Golf Pèrsic", ha assenyalat Renedo.
La directiva de Spotahome, enfocada en el lloguer d'habitatges a mitjà i llarg termini, indica que els demandants responen a perfils professionals que sol·liciten allotjament per estades d'entre dos i tres mesos en el centre de Barcelona.
"Les reserves es concentren especialment en l'Esquerra de l'Eixample, Gràcia o Sants, res de la perifèria. Són perfils que demanen apartaments complets que poden costar 1.500 euros al mes", ha puntualitzat.
RESERVES PER PAÏSOS
La majoria de les reserves realitzades a través de Spotahome relatives als països propers al conflicte a Iran són Turquia, que ha experimentat un increment del 86% de les reserves, passant de les 70 entre l'1 i el 16 de març de 2025 a les 130 en el mateix període de 2026, seguit d'Emirats Àrabs (32 contra 18, un +78%).
Els segueixen Pakistan (21 contra 16, un +31%), Xipre (12 contra 6, un +100%), Líban i Aràbia Saudita (tots dos 12 contra 7, un +71%), i en menor mesura Israel i Catar (tots dos 7 contra 6, un +16,5%).
"En la majoria de casos, les reserves eren més aviat escasses fa un any i ara han crescut moltíssim", ha argumentat Renedo, qui apunta que en casos com l'Iraq la pujada és del 300%, passant dels zero casos en 2025 als 4 en est.
INTERLOCUCIÓ AMB ELS PROPIETARIS
Spotahome duu a terme una "anàlisi exhaustiva" dels demandants de lloguers temporals que utilitzen la seva plataforma abans d'iniciar la interlocució amb els propietaris, els qui reben perfils detallats i sociodemogràfics dels possibles inquilins.
"Normalment solen acceptar, i més en aquests casos; Barcelona té una temporada molt forta d'estiu, però tenir reserves amb antelació també per als mesos d'abril, maig i juny els va perfecte", ha conclòs Renedo.