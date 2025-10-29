La Reserva Federal (Fed) compleix amb l'esperat en rebaixar els tipus d'interès en 25 punts bàsics

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal d'Estats Units (Fed) ha decidit aquest dimecres baixar en 25 punts bàsics els tipus d'interès, fins al rang objectiu del 3,75% al 4%.
Aquesta retallada succeix al decretat el 17 de setembre en idèntica proporció, així com a les cinc vegades consecutives a partir de gener en les quals l'institut emissor va mantenir el preu dels diners congelat. Abans d'això, va rebaixar la taxa de referència en tres ocasions des de setembre de 2024.
"Els indicadors disponibles suggereixen que l'activitat econòmica s'ha expandit a un ritme moderat. El creixement de l'ocupació s'ha ralentit aquest any i la taxa de desocupació ha augmentat lleugerament, encara que s'ha mantingut baixa fins a agost. Els indicadors més recents concorden amb aquesta evolució. La inflació ha repuntat des de principis d'any i es manté una mica elevada", ha resumit la Fed.