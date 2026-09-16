La Reserva Federal apuja 25 punts els tipus d'interès amb Kevin Warsh al capdavant per primer cop

Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
L'entitat nord-americana no elevava els tipus des de fa més de tres anys
MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal d'Estats Units (Fed) ha optat per pujar 25 punts bàsics els tipus d'interès i elevar el rang objectiu fins al 3,75% i 4%, en la primera decisió per endurir la política monetària del recentment triat president del banc central, Kevin Warsh, que s'oposa així als anhels de Donald Trump per abaixar la taxa de referència.
Es tracta del primer increment dels tipus d'interès als Estats Units des de juliol de 2023 i el preu del diner tornarà al nivell en el qual es trobava al desembre de 2025, després del que es va rebaixar la taxa de referència al gener i es van mantenir els tipus per cinc ocasions consecutives. La decisió de la Reserva Federal s'ha pres de manera unànime.
L'institut emissor ha indicat que l'activitat econòmica creix a un ritme "sòlid", malgrat la incertesa derivada de la situació geopolítica. En aquesta línia, la Fed ha destacat el "fort" creixement de la productivitat i una "robusta" inversió de capital, així com el bon acompliment del mercat laboral.
"La inflació es manté elevada. Les mesures adoptades avui contribuiran a una tornada més oportuna a l'objectiu del 2 % fixat pel Comitè. El Comitè garantirà l'estabilitat de preus", diu el comunicat emès pel banc central.
La pujada de tipus ocorre en un context marcat per l'alça de la inflació, arrossegada pels preus energètics davant de la dilatació del conflicte a Orient Pròxim i la pressió sobre el comprat petrolier, amb el barril de cru West Texas Intermediate (WTI), referència al país nord-americà, per sobre dels 100 dòlars.
La inflació a Estats Units es va situar en el 3,4% a l'agost, la mateixa dada que el mes anterior, amb la inflació subjacent moderant-se una desena. Per la seva banda, el mercat laboral de va generar 162.000 noves ocupacions a l'agost, millorant en gran mesurada les dades de 21.000 llocs de treball de juliol i superant les expectatives dels analistes.
Davant d'aquest context, l'augment del preu del diner pot suposar un nou enfrontament entre l'Executiu i l'autoritat monetària, després que fa poc més de deu dies l'inquilí de la Casa Blanca instés a la Fed a imposar la taxa d'interès més baixa del món.