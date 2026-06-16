Repsol signa un acord per a l'exploració i el desenvolupament d'una nova zona petrolífera a Veneçuela

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
L'empresa Repsol ha signat aquest dimarts un acord amb el Ministeri d'Hidrocarburs de Veneçuela i amb la companyia estatal Petróleos de Venezuela (PDSVA) per "analitzar la possibilitat de desenvolupar una nova zona" petrolífera a l'àrea 'Horcón', al sud-est del Lago Maracaibo.
El tracte s'ha subscrit a Caracas en una reunió entre el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, i el director general d'exploració i producció, Francisco Gea, en presència de la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, la ministra d'Hidrocarburs, Paula Henao, i el president de PDVSA, Héctor Obregón, segons ha traslladat Repsol en un comunicat.
L'àrea 'Horcón' se situa entre els camps de Barúa i Motatán, que componen ja la cartera d'actius de Repsol, "junt amb els jaciments productors de petroli de Petroquiriquire i Petrocarabobo, i l'actiu de gas de Cardón IV", ha explicat la companyia.
"Amb aquest acord les parts també manifesten la seva intenció d'avançar en l'anàlisi d'oportunitats de gas a la costa, amb la finalitat d'aprofundir en els estudis i dades dels jaciments gasífers a l'offshore veneçolà", ha afirmat.
A la trobada, també s'han tractat "avanços operatius" dels "actius" de Repsol al país llatinoamericà i les "inversions" ja "compromeses" per garantir el "creixement de l'activitat" i els "mecanismes de pagament" dels acords vigents, així com del cru previst per als propers mesos.