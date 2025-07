Repsol retalla un 63% de guanys al juny, fins als 603 milions

MADRID 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Repsol va obtenir un benefici net de 603 milions d'euros en el primer semestre de l'any, la qual cosa representa una caiguda del 62,9% pel que fa al mateix període de l'exercici anterior, impactat per un escenari marcat per la volatilitat i els menors preus del cru i marges de refinament i química, així com per l'efecte de l'apagada elèctrica en la Península Ibèrica, que 'va colpejar' els comptes de la companyia en 175 milions d'euros.

El resultat net ajustat del grup, que mesura específicament la marxa dels negocis, va aconseguir els 1.353 milions d'euros al juny, un 36,4% inferior als 2.126 milions d'euros del mateix període de l'any passat.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) de Repsol de gener a juny es va situar en els 3.078 milions d'euros, amb un descens del 25% enfront del mateix període de 2024.