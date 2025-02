Repsol retalla un 45% el seu benefici el 2024, fins als 1.756 milions, per la caiguda de marges del refinatge

MADRID 20 febr. (EUROPA PRESS) -

Repsol va obtenir un benefici net de 1.756 milions d'euros el 2024, la qual cosa representa una caiguda del 45% pel que fa als 3.168 milions d'euros de l'exercici anterior, en un context marcat pels menors preus dels hidrocarburs i uns baixos marges del refinatge, va informar la companyia.

El resultat net ajustat del grup, que mesura específicament la marxa dels negocis, va aconseguir els 3.327 milions d'euros en el conjunt de l'any, un 34% inferior als 5.011 milions d'euros del 2023.

El 2024, el preu mitjà del barril de cru Brent va registrar un descens del 2,2%, fins als 80,8 dòlars, mentre que l'americà West Texas Intermediate (WTI) va baixar un 2,3%, fins als 75,8 dòlars. Per la seva banda, el marge del refinatge a l'any per a la primera petroliera del país va caure un 40,5% pel que fa el 2023, fins als 6,6 dòlars per barril.