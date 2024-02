Repsol retalla un 25,5% el seu benefici al 2023, fins als 3.168 milions d'euros

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Repsol va obtenir un resultat net de 3.168 milions d'euros al 2023, la qual cosa representa una caiguda del 25,5% pel que fa als 4.251 milions d'euros guanyats en l'exercici anterior, va informar la companyia, que llança aquest dijous a més un nou pla estratègic per al període 2024-2027, va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El benefici net ajustat del grup, que mesura específicament l'acompliment dels negocis, va ascendir a 5.011 milions d'euros, amb un descens del 26% pel que fa als 6.774 milions d'euros de 2022.

El flux de caixa de les operacions durant l'any 2023 del grup va ascendir a 7.064 milions d'euros, 1.859 milions d'euros inferior respecte al de 2022.

Pel que fa al deute net de Repsol, al tancament de l'any es va situar en 2.096 milions d'euros, 160 milions d'euros inferior a la del tancament del 2022. El ràtio de palanquejament de la companyia a finals del 2023 es va situar en 6,7%, davant el 8% al tancament de 2022.

El conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, va assenyalar que 2023 va ser "un any extraordinari", en el qual el grup va aconseguir aquests 7.064 milions d'euros de flux de caixa de les operacions, "la segona major xifra en la nostra història enmig d'un entorn incert i volàtil".

"Això és una clara evidència del nostre portafoli integrat d'alta qualitat, una gestió disciplinada i una estratègia de futur. Hem finalitzat 2023 amb una sòlida posició financera, aconseguint un progrés significatiu en els nostres objectius estratègics i preparats per avançar en la nostra estratègia per ser una companyia amb emissions netes zero al 2050", va dir.