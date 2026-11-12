Repsol invertirà 400 milions en un nou electrolitzador a Tarragona

TARRAGONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Repsol ha aprovat una inversió de prop de 400 milions d'euros per desenvolupar un nou electrolitzador d'hidrogen renovable de 150 MW al complex industrial de Tarragona, al costat d'Enagás Renovable, informa en un comunicat aquest dijous.
El projecte preveu generar 1.000 llocs de feina directes, indirectes i induïts durant les diferents fases de desenvolupament del projecte.
L'empresa ha explicat que és una "inversió estratègica que reforça l'aposta de Repsol per Tarragona i pel futur del seu complex industrial".
Ha afegit que el projecte "suposa un pas decisiu en la transformació" del complex industrial per a la seva descarbonització, circularitat i digitalització.
L'electrolitzador tindrà la capacitat de produir més de 22.000 tones anuals d'hidrogen renovable, que es farà com a matèria primera per fabricar metanol renovable i altres productes amb baixa petjada de carboni.