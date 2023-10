Repsol guanya 2.785 milions a setembre, un 14% menys, i accelera el dividend

MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Repsol va obtenir un benefici net de 2.785 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, la qual cosa suposa una caiguda del 14% pel que fa al mateix període de 2022, en un context marcat per uns preus dels hidrocarburs i uns marges del refinament inferiors pel que fa a l'any passat, en el qual es van disparar per la crisi energètica després de la invasió d'Ucraïna per Rússia.

El resultat ajustat, que mesura específicament el funcionament dels negocis, es va situar en els 3.816 milions d'euros a tancament de setembre, amb un descens del 19% davant el de fa un any.

El deute net de l'empresa es va situar al final del tercer trimestre en els 1.855 milions d'euros, amb una liquiditat que assoleix els 10.650 milions d'euros, suficient per cobrir més de cinc vegades els venciments de deute brut a curt termini.

Amb aquests resultats, el grup seguirà accelerant en el seu 'full de ruta' de pagaments als seus accionistes i ha anunciat un increment en un 14% de la retribució a pagar el proper mes de gener, fins als 0,4 euros bruts per acció.

L'energètica ja aquest any ha avançat l'objectiu de retribució per les seves més de 520.000 accionistes que tenia previst realitzar entre 2024 i 2025 dins del seu pla estratègic, que revisarà en el primer trimestre del proper exercici després de polvoritzar tots els seus objectius. Així, sumant dividends i reduccions de capital, suposarà la distribució de prop de 2.400 milions d'euros en el conjunt de 2023.

El juliol passat, després de la seva aprovació per la Junta General, Repsol va abonar un dividend complementari de 0,35 euros bruts per acció amb càrrec als beneficis de l'exercici 2022 que es va afegir a la retribució pagada al gener. Amb això, el dividend en efectiu va augmentar un 11% respecte a l'exercici anterior, fins als 0,70 euros bruts per acció.

A més, la companyia té previst reduir el seu capital social en aquest exercici en 110 milions d'accions que, afegides als 200 milions d'accions amortitzades en l'exercici 2022, representarien un total de 310 milions d'accions, equivalent a un 20% del capital social existent a desembre de 2021 i àmpliament per sobre de l'objectiu establert en el seu 'full de ruta' 2021-2025.

L'energètica va destacar que aquests sòlids resultats del període de gener a setembre permeten avançar en la transformació del grup "amb el desenvolupament de projectes industrials baixos en carboni, l'augment de la seva cartera d'actius renovables i el llançament d'una oferta de multienergía diferencial per als clients a Espanya".

Dins d'aquest procés de transformació i descarbonización per ser zero emissions netes en 2050, Repsol va invertir 4.362 milions d'euros entre gener i setembre, la qual cosa suposa un increment del 82% respecte a gener-setembre de 2022, principalment en projectes baixos en carboni.

El 35% d'aquest esforç inversor en el que va de 2023 va tenir per destinació. Espanya, amb el 41%, va anar el focus principal de la destinació de les inversions del grup, seguit dels Estats Units, amb el 37%.

FINALITZAR L'ANY AMB UNES INVERSIONS D'UNS 5.200 MILIONS.

Repsol preveu finalitzar 2023 amb una inversió orgànica total d'uns 5.200 milions d'euros, un 24% més que els gairebé 4.200 milions d'euros que va destinar l'any passat.

El conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, va considerar que 2023 està sent un any de "profunda transformació" per a l'energètica, "amb avanços ferms en descarbonización i en la consolidació del

nostre perfil multienergético".

"En un entorn volàtil com l'actual estem obtenint resultats sòlids, augmentant la retribució als nostres accionistes i recolzant als nostres clients", va destacar.