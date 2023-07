Repsol guanya 1.420 milions fins al juny, un 44% menys per la caiguda del cru, i accelera en dividends

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Repsol va registrar un benefici net de 1.420 milions d'euros

en el primer semestre, la qual cosa representa una caiguda del 44% pel que fa a el mateix període de l'exercici anterior, llastrada per un context de caiguda dels preus dels hidrocarburs i d'uns menors marges del refinament pel que fa a l'any passat, en el qual es van disparar per la crisi energètica després de la invasió d'Ucraïna per Rússia, va informar la companyia.

En aquesta primera meitat de 2023, marcada per un lent creixement

de l'economia mundial, les decisions en política monetària i les tensions internacionals derivades de la guerra a Ucraïna i un context d'incertesa, inflació global i lenta recuperació de l'economia xinesa, els preus dels productes energètics es van desplomar respecte a l'any passat.

Així, entre gener i juny els marges de refinat van caure un 29%, els preus del cru Brent van descendir un 26% i el referent nord-americà de gas, l'Henry Hub, es va desplomar un 54%.

En aquest entorn de normalització dels preus i del subministrament d'energia, després d'un convuls 2022, la companyia va destacar que el seu bon acompliment "reflecteix la robustesa del seu pla estratègic 2021-2025 i del seu model integrat, que s'ha materialitzat en uns sòlids resultats".

El resultat net ajustat de Repsol fins a juny, que mesura específicament la marxa dels negocis, es va situar en 2.718 milions d'euros, gairebé un 15,7% menys que fa un any.

"Estem obtenint de forma constant resultats sòlids en

entorns reptadors, mentre continuem transformant la companyia i construint una oferta multienergética única que facilita una transició justa als nostres clients", va destacar el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz.

DIVIDEND

Amb aquest sòlid acompliment fins a juny, el grup ha tornat a accelerar en els seus objectius de retribució als accionistes i d'aprofitar oportunitats d'inversió i creixement.

Així, després de l'abonament aquest mes d'un dividend complementari de 0,35 euros bruts per acció que, unit a la retribució pagada al gener,va situar el dividend en efectiu de l'any en 0,70 euros bruts per acció, un 11% més que en l'exercici anterior, Repsol ha decidit prosseguir amb els seus programes de recompra d'accions, una manera de complementar aquesta retribució als seus accionistes.

D'aquesta manera, l'energètica ha aprovat una nova reducció de capital mitjançant l'amortització de 60 milions d'accions pròpies, que se sumarà als 50 milions d'accions cancel·lades al juny.

Aquesta combinació de dividends i reducció de capital suposarà el 2023 la distribució de prop de 2.400 milions d'euros als accionistes. Al tancament del present any, el grup haurà reduït la seva capital social en un 20% respecte a l'existent a desembre de 2021, molt per sobre de l'objectiu establert pel pla estratègic 2021-2025.

Pel que fa a el deute net de la companyia, es va situar al final del període en 797 milions d'euros, un 9% per sota del tancament de març i un 65% inferior a la del 31 de desembre de 2022. La liquiditat va assolir els 11.441 milions, suficient per cobrir prop de sis vegades els venciments de deute brut a curt termini.