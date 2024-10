Repsol afirma que amb la caiguda de l'impost "el problema s'ha acabat"

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, ha considerat que amb la caiguda de l'impost extraordinari a les energètiques, que vencia el pròxim 31 de desembre, "el problema s'ha acabat" i ha donat per reactivat el compromís amb les inversions que la companyia tenia programades en el pla estratègic per a Espanya i els seus centres industrials.

En una conferència amb analistes per presentar els resultats dels nou primers mesos de l'any, Imaz ha assenyalat que "en aquest nou ambient d'estabilitat regulatòria", després que el Govern central acordés dimecres amb Junts i el PNB 'tombar' la possibilitat de fer permanent aquest gravamen, es pot aixecar la situació de 'stand by' en què estaven aquestes inversions.

De fet, el primer executiu de Repsol ha indicat que les primeres decisions finals d'inversió (FID, per les seves sigles en anglès), arran de les "positives notícies" de la caiguda de l'anomenat 'súper impost', es podrien començar a prendre el 2025 per als projectes previstos per impulsar l'hidrogen renovable a Cartagena, Bilbao i l'Ecoplanta a Tarragona.

"Ara és el moment per a nosaltres d'enfocar-nos en el futur i les oportunitats que estan per venir. I aquesta decisió positiva que vam veure ahir ens permet avançar amb les inversions industrials que tenim planificades a Espanya", ha dit.

Repsol ha estat el grup més damnificat del sector energètic en aquests dos anys per aquest gravamen especial, amb l'abonament de gairebé 800 milions d'euros --444 milions el 2023 i uns 335 milions d'euros aquest exercici--.

Inicialment aprovat per a dos exercicis --2023 i 2024-- a causa de l'impacte per la crisi de la guerra a Ucraïna, el Govern central ha ingressat més de 2.400 milions d'euros del sector energètic en aquests dos anys per aquesta partida.