Repsol acaba "amb èxit" l'aturada de l'àrea química del complex industrial de Tarragona

TARRAGONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

Repsol ha acabat "amb èxit" l'aturada programada per tasques de manteniment de l'àrea química del seu complex industrial a Tarragona, ha explicat en un comunicat aquest dilluns.

L'empresa ha assenyalat que s'han assolit "els objectius prioritaris de zero accidents personals, zero accidents industrials i zero incidents mediambientals".

El director del complex, Javier Sancho, ha assegurat que haver-ho assolit reflecteix el "compromís amb la seguretat i la salut en la feina" i l'eficàcia de les seves pràctiques.

Les tasques de manteniment han comptat amb un pressupost de 50 milions d'euros, i l'empresa n'ha destinat 100 més a inversions en seguretat, medi ambient, eficiència energètica i millora de la competitivitat.

La companyia ha assenyalat que aquesta aturada tècnica permet obrir "un nou cicle operatiu", que ha explicat que tindrà el focus en la reducció d'emissions, la circularitat i la digitalització.