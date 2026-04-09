Representants d'ERC, Podemos i Comuns assisteixen a l'acte de Rufián i Montero a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
Representants d'ERC, Podemos i els Comuns han assistit com a públic a l'acte d'aquest dijous a Barcelona protagonitzat pel portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podemos i exministra, Irene Montero, moderat per l'exdirigent dels Comuns, Xavi Domèmech.
Sota el títol 'Què s'ha de fer?', l'esdeveniment s'ha celebrat a l'auditori del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), davant d'unes 300 persones, i també s'ha habilitat una sala contigua per a poder seguir les intervencions en temps real, després que les entrades gratuïtes s'esgotessin en qüestió de minuts.
Per part dels republicans, ni el president d'ERC, Oriol Junqueras, ni la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, han assistit a l'acte encara que sí han enviat representants del partit.
En concret, han acudit el secretari general adjunt, Oriol López, i la sotssecretària general del Món del Treball, Economia, Llengua, Ciutadania i Partit Obert, Laura Pelay, així com la diputada d'ERC al Parlament Anna Balsera.
JOAN TARDÀ
També ha estat entre el públic convidat l'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà, impulsor del corrent intern d'ERC Àgora Republicana, que també defensa impulsar un front ampli d'esquerres.
Abans d'accedir a l'acte, Tardà ha descrit a Rufián i Montero com dues persones lúcides que "saben perfectament que l'important per a l'esquerra o per a les esquerres és parlar i debatre, perquè el que creix és molt dur i això obliga a les esquerres a parlar", i després ha rebutjat respondre sobre qui hauria de ser el líder d'un eventual nou espai d'esquerres.
Des dels Comuns, l'exalcaldesa de Barcelona i exdirigent del partit, Ada Colau, va al·legar a un motiu d'agenda per excusar la seva presència, encara que sí han enviat una delegació de representants composta pel portaveu del partit i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, i el regidor de Sabadell (Barcelona) i membre de l'executiva de Comuns, Joan Mena.
Pisarello, també candidat dels Comuns a l'Ajuntament de Barcelona, ha cridat a "evitar que Abascal sigui ministre de l'Interior", i ha destacat que actes com aquest serveixin perquè hi hagi propostes transformadores per il·lusionar i mobilitzar a la gent treballadora.
PODEMOS
Per part de Podemos ha assistit la secretària general dels morats, Ione Belarra; la coordinadora general de Podem Catalunya, María Pozuelo; l'exdiputat de Podemos al Congrés Serigne Mbayé; la secretària d'organització de Podem, Susy Fernández, i els secretaris de Podem Samuel Rodríguez, Susana Belliure i Diosdado Toledà, així com diversos regidors.
A més, entre el públic hi havia periodistes com Sarah Santaolalla i Cristina Fallaràs, i el cofundador de Mediapro Jaume Roures.
Aquest acte arriba després del que es va celebrar el 18 de febrer a Madrid, en el qual Rufián va dialogar amb el dirigent de Más Madrid Emilio Delgado, i després del recent acord electoral per a les eleccions andaluses del proper 17 de maig, entre IU, Sumar i Podemos.