Es reprèn part de l'activitat als jutjats de Rubí (Barcelona) afectats per una fuita d'aigua

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
L'edifici principal de la seu judicial de Rubí (Barcelona), situat al carrer Pere Esmendia 15, ha recuperat "parcialment" l'activitat aquest dijous després d'una fuita d'aigua que va afectar la totalitat de les instal·lacions, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Dimecres, la presidenta del Tribunal d'Instància de Rubí (Barcelona), Raquel Abarca, va anunciar la suspensió de totes les vistes judicials previstes els dies 4, 5 i 6 de febrer en aquest edifici després d'una avaria a la segona planta que va provocar filtracions que van afectar "greument" el sostre, plaques i sistemes informàtics, entre altres espais.
No obstant això, aquest dijous ha comunicat que després de les tasques de reparació, neteja i manteniment, es pot recuperar l'activitat a excepció de la primera planta, per la qual cosa es manté suspesa la tramitació civil i els judicis, ratificacions i conciliacions en aquest pis.