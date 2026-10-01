Es reprèn el judici contra 4 policies per l'agressió a Español en comparèixer l'inspector acusat

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El judici a 4 policies nacionals acusats presumptament de lesionar Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant l'1 d'octubre del 2017, s'ha reprès aquest dijous a les 13.05 hores després que el tribunal hagi decidit suspendre temporalment la vista a les 11.00 per la incompareixença d'un dels acusats, que ha acudit a un centre hospitalari per un problema de salut "sobtat".
El magistrat ha instat la defensa de l'acusat a presentar com més aviat millor un informe mèdic que justifiqui la seva absència, i després de rebre el document, ha decidit reprendre la vista en considerar acreditat un problema d'"hipertensió arterial".
La defensa de l'acusat ha sol·licitat que, després de ser donat d'alta al centre hospitalari, l'inspector del cos policial sigui el primer dels quatre a declarar, petició que ha estat acceptada pel magistrat i les acusacions.