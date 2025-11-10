Reobren el cas de l'homicidi d'una dependenta a Sabadell (Barcelona) el 2007

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El cas del presumpte homicidi de la dependenta d'una sabateria a Sabadell (Barcelona) el 28 de febrer del 2007 s'ha reobert 18 anys després de trobar unes restes a la roba de la víctima vinculades a l'únic sospitós del cas, que va quedar en llibertat per manca de proves.
Segons ha avançat Catalunya Ràdio i confirma el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, la jutgessa del jutjat d'instrucció 5 de Sabadell ha citat a declarar l'home en qualitat d'investigat el pròxim 26 de novembre.
Fins ara, el principal indici recaptat pels Mossos era un informe lofoscòpic que va confirmar que una empremta trobada al moneder de la víctima --al costat del cos-- era del detingut.
A més a més, al coll de la dependenta, que va morir per un traumatisme cranioencefàlic i lesió per arma blanca, i que estava estirada a terra, s'hi va trobar una moneda, per la qual cosa "cal deduir que la manipulació del moneder es va fer quan la víctima ja estava morta".
No obstant això, segons el mitjà esmentat, ara la policia catalana treballa en la troballa d'unes restes de ferro, cobalt i plom, materials vinculats a la professió de lampista que exercia l'investigat.