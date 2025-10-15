Reobre l'estació de Sants de Barcelona després de la manifestació estudiantil pro-Palestina

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'estació de Sants de Barcelona ha reobert l'accés per la plaça Joan Peiró després que els manifestants de la marxa estudiantil pro-Palestina hagin provat d'entrar al recinte i llançat objectes contra el McDonald's que hi ha en aquest accés.
L'estació ha estat tancada durant prop d'una hora aquest dimecres un cop els Mossos d'Esquadra han dispersat els manifestants que provaven d'accedir-hi després de la manifestació a les 13.15 hores.
La marxa ha reunit unes 7.300 persones, segons la Guàrdia Urbana, ha començat a les 12 hores a la plaça Universitat i ha recorregut la Gran Via i el carrer de Tarragona fins a l'estació de Sants.