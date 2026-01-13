Reoberts dos carrils de l'AP-7 en direcció nord a Borrassà

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Dos carrils de l'autopista AP-7 han quedat reoberts aquest dimarts cap a les 15 hores al tram entre Borrassà i Vilademuls (Girona) després d'enllestir els treballs de neteja.
En sentit sud, l'AP-7 es manté tallada, informa el Servei Català de Trànsit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els equips de neteja han estat a la via des de primera hora del matí per retirar objectes després del bloqueig dels pagesos catalans, que protestaven contra l'acord de la Unió Europea (UE) i el Mercosur.