Reoberta l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) després del tall per un despreniment de roques

GIRONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) s'ha reprès aquest dijous a les 9.53 hores després del tall per un despreniment de roques.
Fonts de Renfe han informat a Europa Press que el servei s'ha tallat a les 7.12 hores per la presència de pedres "grosses" a la via, però han incidit que no hi ha hagut ferits i que els viatgers han baixat del tren.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Protecció Civil ha desactivat la prealerta Ferrocat per l'incident que obliga a circular amb una limitació de velocitat de 10 quilòmetres per hora al tram i han assenyalat que es reforça el servei en transport alternatiu per carretera entre les dues localitats gironines.