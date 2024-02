Reoberta l'N-II a Pontós (Girona) en sentit sud després de les protestes dels pagesos

GIRONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

L'N-II s'ha reobert aquest dimecres cap a les 17.45 hores en sentit sud després de la protesta dels pagesos, que s'ha aixecat al voltant de les 16.00, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La via es mantenia tallada per revisar-ne l'estat i reparar els danys després que els pagesos que tallaven l'AP-7 i l'N-II a Girona han decidit aixecar la protesta després de més de 30 hores: havien impedit el pas de vehicles a l'AP-7 per Borrassà i Vilademuls, i a l'N-II per Pontós.

Convocats per Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, els pagesos protesten contra la "competència deslleial dels productes que no compleixen els estàndards europeus" i exigeixen reciprocitat en les relacions comercials.