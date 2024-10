Renzi avisa d'una crisi demogràfica a Europa i de la fugida de talent als Estats Units i Àsia

Critica els polítics que fomenten "la por" a l'arribada de migrants

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre italià Matteo Renzi ha avisat aquest dilluns que Europa pateix una crisi demogràfica, i ha alertat que la fugida de talent europeu als Estats Units (EUA) i a Àsia dificulta que Europa esdevingui "una plataforma de valors, idees, possibilitats i esperança".

Ho ha dit en una conferència en la jornada 'World in Progress' de Prisa, en la qual ha rebutjat que Europa travessi una crisi democràtica, tot i que sí ha dit que "molts polítics no són líders, sinó seguidors, sense una visió per a les pròximes generacions".

Renzi ha posat d'exemple la qüestió migratòria: sosté que l'arribada de migrants podria donar resposta a la crisi demogràfica europea, i lamenta que alguns líders no ho vegin així i fomentin "la por" a la seva arribada.

EUROPA "NO ESTÀ AL CENTRE"

El també exalcalde de Florència ha optat per respondre a l'arribada de migrants "amb cultura, amb integració, amb identitat", i ha criticat que hi hagi líders que s'estimin més donar respostes curtplacistes al fenomen migratori per acontentar l'electorat, segons ell.

Ha subratllat que aquesta crisi demogràfica i la pèrdua de talent, revifada per la baixa natalitat a Europa, contribueix a que la Unió Europea (UE) estigui perdent rellevància en l'equilibri mundial: "Europa avui ja no està al centre", ha assegurat.

EUA, IMPREDICTIBLE

Sobre les eleccions presidencials als EUA, Renzi ha dit que s'estima més una victòria de la candidata demòcrata, l'actual vicepresidenta Kamala Harris, per sobre de l'opció de l'expresident i candidat republicà Donald Trump, tot i que creu que els dos candidats són "impredictibles".

En relació amb una futura entrada d'Ucraïna a la UE, espera que sigui com més aviat millor, tot i que ha alertat que suposarà un "problema" de competència per als pagesos a Itàlia i Polònia, per la qual cosa ha instat a tenir en compte aquesta situació.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Renzi s'ha mostrat optimista en relació amb la intel·ligència artificial (IA), i ha destacat l'impacte que pot tenir en la recerca per a la cura de malalties com el càncer i la millora que pot suposar per a la productivitat en les empreses.

Tot i que s'ha mostrat obert a regular la IA, Renzi ha avisat que "si els buròcrates de Brussel·les regulen la IA, la destruiran", per la qual cosa ha cridat a encarar el debat des d'un punt de vista filosòfic.

REBUIG AL POPULISME

"La meva preocupació és allò oposat a la IA. M'amoïna l'estupidesa natural, no la IA. I, per mi, l'estupidesa és el populisme", ha afegit Renzi, que ha dit que en un món ple de dificultats, no es poden donar solucions fàcils.

En aquest sentit, ha augurat que aquells líders que ara volen fer fora els migrants, "d'aquí a 10 anys seran els que en demanin l'arribada", quan arribin els efectes de la crisi demogràfica a tot Europa.