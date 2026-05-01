Renuncia el director de la presó Puig de les Basses (Girona)

GIRONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El director de la presó Puig de les Basses (Girona) ha renunciat al seu càrrec, segons ha explicat el departament de Justícia i Qualitat democràtica de la Generalitat, que ha anunciat que en els propers dies es nomenarà a un nou director per al centre.
El fins ara director ha posat el seu càrrec a la disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la seva renúncia.
El departament ha agraït al director els seus "anys de dedicació" al capdavant del centre penitenciari.