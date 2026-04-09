Renta Corporación distribuirà un dividend de 0,0246 euros bruts el 22 d'abril

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
Renta Corporación ha anunciat que repartirà un dividend de 0,0246 euros bruts per acció amb càrrec als resultats del 2025 el pròxim 22 d'abril, després de ser aprovat en la junta general d'accionistes d'aquest dijous.
Segons un comunicat aquest dimarts de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'última data de contractació amb dret de dividend serà el 17 d'abril.
El dividend té una retenció del 19% --excepte participacions superiors al 5% del capital--, per la qual cosa l'import net per acció serà de 0,0199 euros per títol.