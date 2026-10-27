Renovació a les llistes de Front Ampli al Congrés: només repeteixen deu diputats

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Les llistes de Front Ampli per al Congrés en les eleccions generals del 29N mostren una profunda renovació respecte a les de Sumar del 2023 i només repeteixen deu diputats que han tingut escó durant la darrera legislatura.
A més, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, és l'únic de l'ala minoritària de l'executiu que es presenta a la candidatura, com a número dos per la província de Barcelona.
Els nous referents de Front Ampli són l'aspirant a la presidència del govern, Ada Colau, i el cap de llista per Madrid, el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado, en una coalició que implica una profunda remodelació d'aquest espai polític, però que també compta amb perfils que aporten experiència parlamentària i política.
La candidatura de Sumar va obtenir 31 diputats però el grup plurinacional es va quedar amb 27 després de la ruptura amb Podem a nivell estatal. A més, en la darrera legislatura es van produir diverses renúncies que van permetre obtenir l'escó als candidats que ocupaven posicions més baixes.
Dels que formen part de l'executiu han rebutjat presentar-se a les llistes la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que va ser la candidata el 2023 i la ministra de Sanitat, Mónica García. Tampoc no integren la candidatura la titular de Joventut i Infància, Sira Rego i el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, el qual exerceix com a portaveu de la campanya de Front Ampli.
Entre els noms que repeteixen a les llistes, figura la portaveu del grup plurinacional i coordinadora general de Moviment Sumar, Verónica Barbero, la diputada de Més Madrid, Tesh Sidi, i el dirigent d'IU, Toni Valero, que ocupen el segon, tercer i quart lloc, respectivament, de la candidatura.
Altres parlamentaris durant la legislatura que tornaran a optar a repetir escó són Esther Gil de Reboleño, que torna a encapçalar la llista per Cadis; Lander Martínez, que encapçalarà la llista per Biscaia, i el secretari general del PCE, Enrique Santiago, que anirà de número u per la circumscripció de Sevilla.
També opten a revalidar l'escó els dos integrants de Compromís, Àgueda Micó i Alberto Ibáñez, tot i que la primera va acabar sortint del grup Sumar per acabar al Mixt. En el seu cas, l'aspiració és que la candidatura Compromís-Front Valencià tingui grup propi i en cas contrari parlaran amb els seus socis electorals.