Renfe xifra en un 1,5% el seguiment de la vaga d'aquest dimecres del Sindicato Ferroviario

MADRID 15 jul. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha xifrat en un 1,5% el seguiment de la vaga convocada aquest dimecres pel Sindicato Ferroviario, amb tan sols dues cancel·lacions de trens d'alta velocitat en el torn de matí.
En concret, l'AVE Sevilla-Madrid de les 9.34 hores i l'AVE Madrid-Barcelona de les 8.57 no han pogut sortir i els viatgers han hagut de ser reubicats en altres serveis, segons ha informat la companyia.
Quant als trens de servei públic (Cercanías, Rodalies i Mitja Distància), se n'han cancel·lat 21: el País Basc és la comunitat més afectada, amb onze trens fora de servei, seguida de Catalunya, amb tres; Astúries, Andalusia i Extremadura amb dos cadascuna, i un a Galícia.
Durant el torn de nit, cap treballador de la plantilla del Grup Renfe (Renfe Operadora, Viatgers, Mercaderies, Enginyeria i Manteniment, Lloguer de Material Ferroviari i Projectes Internacionals) ha secundat la convocatòria d'aturada.