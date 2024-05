Renfe ha venut 27.000 bitllets per viatjar al maig en AVE entre Catalunya i Còrdova

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha venut uns 27.000 bitllets per viatjar durant el mes de maig als trens AVE entre Catalunya i Còrdova, amb motiu de la celebració de las Cruces, Patios i la Feria de la ciutat andalusa, informa en un comunicat.

Fins a aquest dimarts, el 15% dels viatgers que ha comprat els bitllets ho ha fet a "preus promocionals" per viatjar des de Barcelona per 49,10 euros, des del Camp de Tarragona per 42,55 euros i des de Lleida per 41,40.

Els bitllets promocionals estaran disponibles cada dia de la setmana del mes de maig, excepte divendres i diumenge, a tots els canals habituals de Renfe fins al 31 de maig i es podran utilitzar a partir de dimecres i durant tot el mes.